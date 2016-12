Egitto nel caos, 278 morti negli scontri

E' stato il giorno più traumatico dalla Rivoluzione che depose Mubarak oltre due anni fa. Giorni dopo la scadenza dell'ultimatum dei militari ai manifestanti, che da un mese e mezzo chiedono nelle piazze la liberazione e il ripristino del presidente Morsi, alle ore 7 le forze di sicurezza, appoggiate dai soldati, da elicotteri, mezzi blindati e bulldozer militari, hanno iniziato lo sgombero a forza dei due presidi-accampamenti dei dimostranti: quello minore di piazza Al-Nahda e quello maggiore attorno alla moschea di Rabaa al-Adawiya. La prima viene sgomberata già alle 9, mentre per prendere il controllo di piazza Rabaa la battaglia dura fino alle 14 e oltre.



Agenti con maschere antigas - Le tv mostrano agenti in tenuta antisommossa armati e con maschere antigas che si avvicinano a piazza Rabaa proteggendosi dietro mezzi blindati, dimostranti mascherati che danno alle fiamme copertoni e un camion mentre nell'aria volano candelotti lacrimogeni e nugoli di sassi in un fumo denso.



Blindato giù dal viadotto - Un'immagine iconica che ha fatto il giro del mondo mostra i manifestanti che spingono un blindato giù da un viadotto. Alcune riprese tv riferite da testimoni mostrano quelli che sembrano gli effetti di gas letali contro donne e bambini, mentre al contrario la tv pubblica manda in onda immagini di quelli che vengono definiti "terroristi" che sparano con armi automatiche contro la polizia. Intanto in ospedali e obitori improvvisati si accumulano decine di cadaveri, anche di ragazzini.



Malgrado il regime tenti di bloccare le piazze fermando treni e trasporti pubblici, il fuoco si espande in tutto l'Egitto: si parla di almeno 41 morti in provincia di Minya, di 10 ad Alessandria, dove viene attaccata anche la Biblioteca, 15 ad Ismailya, 17 in provincia di Fayum, 5 a Suez, scontri ad Assiut e nelle province di Buhayra e Beni Suef.



El Baradei si dimette da vicepresidente - In una lettera, El Baradei ha annunciato le dimissioni da vicepresidente e ha spiegato che c'erano una serie di opzioni di carattere politico che avrebbero permesso di porre un termine alla crisi. "Mi è diventato difficile di proseguire ad assumere la responsabilità di decisioni con le quali non sono d'accordo", ha scritto.



Attaccate le chiese cristiane - La vendetta dei dimostranti ricade anche sulla minoranza cristiana, copta e cattolica, colpevole per gli islamici di aver appoggiato la deposizione di Morsi: 22 chiese attaccate e molte date alle fiamme, fra cui 7 cattoliche, secondo il portavoce dei cattolici egiziani, e lo stesso papa copto Tawadros II nascosto per paura di essere assassinato.



Il premier, Hazem El Beblawi ha dichiarato che "nessun Paese possa tollerare" l'occupazione permanente di piazze. Ma il bilancio ufficiale del governo annuncia la morte di 278 persone, compresi i 43 poliziotti, mentre la Fratellanza grida che i morti sono oltre 2.000 e i feriti oltre 10.000. Fra i morti vi sarebbero anche le figlie adolescenti del segretario di Giustizia e Libertà, il partito della Fratellanza, Mohamed el Betagui, e del numero due del movimento, Khairaht Shater. "Giuro su Dio che (il capo delle forze armate) Abdel Fatah al-Sissi spingerà questo Paese alla guerra civile", ha tuonato El Beltagui. Almeno 540 manifestanti sono stati fermati in tutto l'Egitto, dice il governo.



Uccisi due reporter - Fra i morti vi sono anche due reporter: il cameraman di Sky News Mick Deane, e la giovane corrispondente Habiba Ahmed Abd Elaziz, del gruppo Gulf News. E' dichiarato lo stato d'emergenza della durata d'un mese e il coprifuoco notturno dalle 19 alle 6 di mattina sulle principali città. "Non permetteremo altri sit-in", promette il ministro dell'interno, Mohamed Ibrahimi, mentre Beblawi assicura che l'emergenza durerà "il più breve tempo possibile".