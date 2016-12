foto Ansa

22:02

- Lo Stato di emergenza ed il coprifuoco deciso in Egitto dopo i violenti scontri "potrebbero creare disagi anche nelle istallazioni turistiche". Lo sottolinea il sito Viaggiaresicuri della Farnesina che ha messo on line un nuovo avviso per gli italiani nel Paese. Il ministero degli Esteri invita, ovviamente, i nostri connazionali a evitare i viaggi e qualsiasi escursione.