17:11

- Il Consiglio dei ministri ha deciso il coprifuoco in Egitto dalle 18 di oggi fino alle sei del mattino di domani. L'annuncio è stato dato dalla tv di Stato e dal sito Al-Ahram, ma si ignora per il momento fino a quando la misura resterà in vigore. Tra le aree interessate ci sono Il Cairo, Alessandria e Suez.