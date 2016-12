foto Twitter

16:10

- La presidenza egiziana ha proclamato lo stato di emergenza per un mese in tutto il Paese e ha ordinato alle forze armate di aiutare il ministero dell'Interno a garantire la sicurezza. L'annuncio è stato fatto sulla tv di Stato mentre sono in corso gli scontri tra i sostenitori del deposto presidente egiziano, Mohamed Morsi, e le forze di sicurezza a Il Cairo.