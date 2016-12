foto Reuters

14:40

- Un aereo cargo si è schiantato in fase di atterraggio all'aeroporto di Birmingham, in Alabama. Lo ha riferito il portavoce della Federal Aviation Administration, Kathleen Bergen. Nello schianto sono morti il pilota e il co-pilota dell'Airbus A300, che proveniva da Louisville, in Kentucky. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco.