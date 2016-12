foto Reuters

10:36

- La polizia della Louisiana ha ucciso Fuaed Abdo Ahmed, 20 anni, l'uomo che per 12 ore ha tenuto in ostaggio tre persone in una banca nella cittadina di St.Joseph. Due degli ostaggi liberati, un uomo e una donna, sono stati feriti dal sequestratore e le loro condizioni sono critiche. Un'altra donna era stata liberata prima, dopo ore di negoziati. L'irruzione in banca è avvenuta quando il sequestratore ha minacciato di uccidere gli ostaggi.