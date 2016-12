foto Reuters

10:04

- Dopo l'intervento delle forze di sicurezza a Il Cairo, secondo i Fratelli musulmani, ci sarebbero almeno 200 morti e 8mila feriti tra gli attivisti pro-Morsi. Il governo egiziano ha intanto bloccato la circolazione dei treni per evitare che si formino gruppi diretti a manifestazioni al di fuori dalla capitale. Secondo la tv di Stato, solo in piazza Rabaa, sono stati arrestati 35 manifestanti pro-Morsi perché "in possesso di armi e munizioni".