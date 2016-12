foto Ansa

09:44

- "Dietro l'omicidio di Padre Dall'Oglio c'è Assad, lui ha infiltrato i gruppi estremisti in Siria per delegittimare la rivoluzione" Così a Tgcom24 Lama Atassi, segretario generale del Fronte Nazionale Siriano, racconta i retroscena del presunto omicidio, ancora non confermato dalla Farnesina, di Padre Paolo Dall'Oglio. "Con queste azioni Assad vuole far passare la rivoluzione per isolate azioni terroristiche", ha quindi spiegato la Atassi.