Sottomarino indiano esplode in porto: strage

foto Reuters Correlati Le foto dell'esplosione del sommergibile 11:36 - Sarebbero tutti morti i marinai rimasti intrappolati, dopo un'esplosione a bordo, in un sottomarino della Marina militare indiana: le vittime sarebbero almeno 18. Il sommergibile, l'Ins Sindhurakshak, era ormeggiato nel porto di Mumbai: subito dopo lo scoppio parte dell'equipaggio è riuscito a mettersi in salvo, pur riportando ferite di varia entità. - Sarebbero tuttirimasti intrappolati, dopo una bordo, in undella Marina militare indiana: le vittime sarebbero almeno 18. Il sommergibile, l', era ormeggiato nel porto di Mumbai: subito dopo lo scoppio parte dell'equipaggio è riuscito a mettersi in salvo, pur riportando ferite di varia entità.

Lo scoppio è avvenuto poco dopo la mezzanotte locale in una zona di massima sicurezza del porto. La Marina indiana ha aperto un'inchiesta sulle cause dell'incidente, che ha provocato l'affondamento del battello: alcuni testimoni hanno riferito che il sottomarino è adagiato sul fondo del porto, con solo una parte visibile in superficie.



L'Ins Sindhurakshak era da poco rientrato dalla Russia, dove aveva subito un intervento di manutenzione: un portavoce della società russa Zviezdotchka, che ha eseguito i lavori di riparazione, ha però fatto sapere che il sommergibile era "operativo", e che "gli ingegneri dei cantieri navali Zviezdotchka avevano risolto tutti i problemi". "Alcune osservazioni", ha aggiunto, erano state avanzate durante un'ispezione di esperti al porto di Severodvinsk, nel mare di Barents, "ma al momento della firma dell'atto di consegna all'India, non è stato avanzato alcun reclamo".