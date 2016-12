Gibilterra chiede l'intervento della Ue

foto Ap/Lapresse 08:38 - Il governo di Gibilterra ha chiesto alla Commissione europea di avviare un'inchiesta su "come la Spagna agisce" moltiplicando i controlli alla sua frontiera con il territorio britannico, creando lunghe file di automobilisti e suscitando le ire del governo di Londra. Il capo del governo locale, Fabian Picardo, sostiene che la Spagna ha ancora una volta "imposto controlli sproporzionati". - Il governo diha chiesto alladi avviaresu "come laagisce"alla sua frontiera con il territorio britannico, creando lunghee suscitando le ire del governo di Londra. Il capo del governo locale,, sostiene che la Spagna ha ancora una volta "imposto controlli sproporzionati".

Secondo la polizia di Gibilterra chi voleva entrare nel territorio della Rocca ha infatti dovuto attendere in coda per circa tre ore, sebbene non ci fossero ritardi nell'altra direzione.



La risposta di Madrid - Nel contenzioso su Gibilterra il governo spagnolo non teme le minacce di Londra di adottare misure senza precedenti contro Madrid, essendo "protetto dalla legge". Lo ha detto il ministro per l'Agricoltura, l'ambiente e l'alimentazione, Miguel Arias Caete.



Diatriba sui confini terrestri, ma anche marini - Dopo una riunione con imprese del settore ittico, Caete ha assicurato che l'esecutivo di Rajoy "non tremerà" di fronte alla decisione "unilaterale" di Gibilterra di realizzare una barriera di "aberranti" blocchi di cemento, per il ripopolamento della fauna ittica e commettere, a suo parere, un reato ambientale. Nel valutare i risultati del negoziato del nuovo protocollo di applicazione dell'accordo di pesca fra la Ue e il Marocco, il ministro ha rilevato che ''il Regno Unito ha la responsabilità di ristabilire l'ordine giuridico alterato da una decisione unilaterale della colonia di Gibilterra''. Caete ha annunciato che l'esecutivo spagnolo modificherà la legislazione ambientale per definire un quadro di sanzioni per la pratica del "bunkering'"delle imbarcazioni ormeggiate permanentemente nella zona di conservazione speciale.