Ministero della Salute: il bilancio sale a 149 morti - Il ministero della Salute aggiorna a 149 morti il proprio bilancio delle vittime degli scontri in tutto il Paese, precisando che "i morti sono sia tra la polizia che tra i civili". "Stiamo aspettando ulteriori dettagli", ha aggiunto il portavoce del ministero Hamdi Abdel Karim, dichiarando che i feriti sono 1.403.



El Baradei si dimette da vicepresidente - Il vicepresidente ad interim El Baradei si è dimesso dopo le violenze politiche scoppiate in Egitto. Lo ha comunicato con una lettera al presidente egiziano.



Date alle fiamme chiese cristiane - La polizia è intervenuta anche a Minya, sparando gas lacrimogeni contro migliaia di sostenitori di Morsi che avevano dato alle fiamme una chiesa, mentre un secondo tempio, appartenente ai copti, è stato bruciato a Sohag, nel centro del Paese, come rappresaglia. A Fayoum, nell'Alto Egitto, invece, i manifestanti pro-Morsi hanno dato fuoco a un'associazione caritatevole copta e a diversi commissariati di polizia, provocando il ferimento di numerose persone e 9 morti.



Stato di emergenza e coprifuoco - La presidenza egiziana ha proclamato lo stato di emergenza per un mese in tutto il Paese e ha ordinato alle forze armate di aiutare il ministero dell'Interno a garantire la sicurezza. L'annuncio è stato fatto sulla tv di Stato. Il Consiglio dei ministri ha fatto scattare inoltre il coprifuoco, che durerà fino alle sei del mattino di giovedì. Tra le aree interessate ci sono Il Cairo, Alessandria e Suez.



A fuoco il ministero delle Finanze - L'agenzia egiziana Mena ha fatto sapere che è stato dato alle fiamme il ministero delle Finanze a Il Cairo. Il palazzo, scrive l'agenzia, è stato occupato dai manifestanti pro Morsi.



Arrestato alto esponente della Fratellanza - Le forze di sicurezza egiziane hanno arrestato Mohamed el Beltagy, alto esponente politico dei Fratelli musulmani, secondo quanto riferito da funzionari della sicurezza.



Uccisi un cameraman e una reporter - Un cameraman di Skynews, Mick Deane, 61 anni, è rimasto ucciso durante gli scontri a Il Cairo. Lo riferisce l'emittente precisando che il resto della troupe è incolume. Morta anche una giovane reporter di Xpress, del gruppo emiratino Gulf news, Habiba Ahmed Abd Elaziz, 26 anni. Lo riferisce il sito di Gulf News, aggiungendo che secondo i familiari si trovava nella piazza pro-Morsi di Rabaa quando le hanno sparato. La cronista, di origine egiziana, era in vacanza nel suo Paese.



L'ambasciata agli italiani: evitate assembramenti - L'Ambasciata d'Italia a Il Cairo invita i connazionali in Egitto a "tenersi lontani dagli assembramenti". "Siamo sempre raggiungibili allo 0227943194/5", si legge su Twitter.



La Ue preoccupata - La notizia dei morti durante lo sgombero dei presidi pro-Morsi da parte della polizia in Egitto è "estremamente preoccupante" per la Ue. "Ribadiamo che la violenza non condurrà ad alcuna soluzione e facciamo appello alle autorità egiziane a procedere col massimo autocontrollo", ha detto il portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera e di difesa, Catherine Ashton.





Pagina precedente start: 1 end: 2 1 start: 1 end: 2 2 start: 1 end: 2 Pagina successiva