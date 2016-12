foto Reuters

08:29

- E' stata liberata una delle donne prese in ostaggio nella Tensas State Bank di Saint Joseph, in Louisiana. Lo hanno reso noto le autorità locali. La liberazione è avvenuta dopo ore di trattative con la polizia, che spera ora di ottenere il rilascio degli altri due ostaggi, un uomo e una donna. Non si ha notizia di colpi sparati e gli ostaggi non sarebbero feriti. Secondo quanto emerso, il sequestratore sarebbe un impiegato di un supermercato locale.