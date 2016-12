foto Ap/Lapresse

02:00

- Sono quasi due milioni i rifugiati fuggiti dal conflitto in Siria. Secondo gli ultimi dati dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), un totale di oltre 1,9 milioni di persone sono fuggite dalla Siria per trovare rifugio nei Paesi vicini. "Al ritmo attuale, ci aspettiamo di raggiungere i due milioni di profughi siriani nelle prossime settimane", ha detto il portavoce dell'Unhcr, Dan McNorton.