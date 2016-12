foto Ap/Lapresse

00:16

- Sono tre impiegati della banca, due donne e un uomo, i tre ostaggi sequestrati da un uomo armato a St. Joseph, in Louisiana. Lo ha reso noto una portavoce della sicurezza interna che ha lanciato in diretta tv, sulla Cnn, un appello al sequestratore perché liberi i suoi prigionieri e si arrenda. Tra l'uomo e i negoziatori dell'Fbi sono in corso colloqui. Sul luogo sono arrivate anche le squadre speciali di intervento.