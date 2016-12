Egitto, spari sui sostenitori di Morsi: un morto

foto Ansa 00:05 - Si riaccende la tensione in Egitto, dove almeno un manifestante pro-Morsi è rimasto ucciso da colpi d'arma da fuoco durante gli scontri tra sostenitori e oppositori del presidente deposto, nelle piazze del Cairo. Lo si apprende da fonti della sicurezza egiziana. Nelle scorse ore i Fratelli Musulmani avevano accusato la polizia di essersi infiltrata in abiti borghesi tra i manifestanti per poi aprire il fuoco. I feriti sarebbero almeno sette. - Si riaccende la tensione in Egitto, dove almeno un manifestante pro-Morsi è rimasto ucciso da colpi d'arma da fuoco durante gli scontri tra sostenitori e oppositori del presidente deposto, nelle piazze del Cairo. Lo si apprende da fonti della sicurezza egiziana. Nelle scorse ore i Fratelli Musulmani avevano accusato la polizia di essersi infiltrata in abiti borghesi tra i manifestanti per poi aprire il fuoco. I feriti sarebbero almeno sette.

Il manifestante è stato ucciso al Cairo durante una marcia di protesta a favore di Morsi. I dimostranti, che in serata si erano radunati in piazza Nahda, hanno sfilato lungo la via Faisal, incontrando l'ostilità di molti cittadini e negli scontri si sono verificati fitti lanci di pietre e altri oggetti contundenti. Alcuni cittadini hanno sfondato le vetrine di un grande magazzino gestito dagli islamici. Dopo mezz'ora di tafferugli, dicono le fonti della sicurezza, i manifestanti sono ripiegati in piazza Nahda.



I Fratelli Musulmani pronti a trattare - Nonostante gli scontri, nessuno ha ancora smentito la dichiarata volontà della Fratellanza, sei settimane dopo la deposizione del suo presidente Mohamed Morsi, di trattare con le altre parti in causa per far uscire il Paese dalla crisi politica che l'ha portato sul filo della guerra civile con un bilancio di oltre 300 morti. Una trattativa offerta e mediata dall'università Al-Azhar, la più prestigiosa istituzione religiosa dell'Islam sunnita, che ha riscosso l'adesione anche del partito fondamentalista El-Nour.