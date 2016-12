foto Reuters

22:19

- Un uomo armato tiene in ostaggio almeno tre persone in una banca a St. Joseph, in Louisiana, negli Stati Uniti. Sul posto sono intervenuti i negoziatori dell'Fbi. Secondo le autorità locali, gli ostaggi, che sono ammanettati all'interno della banca, sarebbero impiegati dell'istituto. Non è chiaro se tra loro ci siano anche clienti.