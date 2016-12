Carla Bruni,intruso nella casa in Costa Azzurra

foto Olycom Correlati Carla Bruni, bagno in solitaria 12:02 - Un uomo si è introdotto nella villa di Carla Bruni a cap Negre, in Costa Azzurra. L'uomo, definito dal ministero dell'Interno francese uno "squilibrato", non voleva rubare nulla ma "cercava di incontrare ad ogni costo" la cantante. Carla era in casa con la figlia di 2 anni Giulia, avuta dall'ex presidente, Nicolas Sarkozy. Quest'ultimo si è molto irritato perché il prefetto locale gli avrebbe dato una spiegazione ufficiale dei fatti tardiva. - Un uomo si è introdotto nella villa di Carla Bruni a cap Negre, in Costa Azzurra. L'uomo, definito dal ministero dell'Interno francese uno "squilibrato", non voleva rubare nulla ma "cercava di incontrare ad ogni costo" la cantante. Carla era in casa con la figlia di 2 anni Giulia, avuta dall'ex presidente, Nicolas Sarkozy. Quest'ultimo si è molto irritato perché il prefetto locale gli avrebbe dato una spiegazione ufficiale dei fatti tardiva.

Fermato in tempo - I fatti, resi noti dal quotidiano Le Figaro, risalgono alla scorsa settimana. L'uomo, già noto ai servizi di polizia tedeschi, è riuscito a eludere i sistemi di sicurezza della dimora e ad entrare mentre Carla Bruni era in casa con la figlioletta. "Avrebbe potuto aggredire madame Sarkozy e la bambina, fortunatamente è stato fermato in tempo", ha riferito una fonte interna agli uffici di Sarkozy.



L'ira di Sarkozy - Secondo Le Figaro, il prefetto locale avrebbe atteso diversi giorni prima di riferire ufficialmente all'ex capo dello Stato l'accaduto. Nell'imbarazzo, scrive il quotidiano, sono dovuti intervenire gli uffici del ministero dell'Interno che hanno contattato direttamente Sarkozy. La cosa avrebbe molto irritato l'ex inquilino dell'Eliseo. Nei giorni scorsi, un altro quotidiano, le Parisien, ha attaccato le vacanze "iperprotette" di Sarkò elencando tutti i dispositivi di sicurezza in atto per difendere Nicolas e famiglia in ferie. Ma lui ha risposto assicurando di "godere dello stesso trattamento di tutti gli ex presidenti della Repubblica", deciso, peraltro dal ministero dell'Interno.