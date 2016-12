foto Ansa

10:46

- "Al momento non ci sono novità. La morte del religioso non è confermata". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Emma Bonino, commentando il caso del gesuita Paolo Dall'Oglio scomparso in Siria. Un sito arabo aveva diffuso la notizia di una sua uccisione. Il sequestro è stato rivendicato da un gruppo militare vicino al presidente Assad.