California,prima legge per studenti transgender

Usa, bimbo trasgender vince causa contro la scuola: potrà usare il bagno delle femmine 10:27 - La California è il primo stato d'America a varare una legge per gli studenti transgender. Una norma che prevede nelle scuole pubbliche, dalle materne alle superiori, la possibilità di libera scelta degli alunni, in base alle proprie inclinazioni sessuali, di accedere alle toilette femminili o maschili. Il provvedimento consente inoltre di scegliere se praticare sport con le classi maschili o con quelle femminili. - Laè il primo stato d'America a varare una. Una norma che prevede nelle scuole pubbliche,, la possibilità di libera scelta degli alunni, in base alle proprie inclinazioni sessuali, di accedere allefemminili o maschili. Il provvedimento consente inoltre di scegliere se praticarecon le classi maschili o con quelle femminili.

"Una norma che - ha spiegato lo speaker dell'assemblea dello Stato, John Perez - mette la California in prima linea per i diritti dei transgender". La nuova legislazione adottata in California - sulla quale non mancano le polemiche - mira ad arginare il fenomeno del bullismo e delle discriminazioni.



Massachusetts, Connecticut e Colorado sono gli unici altri Stati che, al momento, hanno regolamenti scolastici pro-trans, ma non si tratta di leggi vere e proprie e quindi sono privi del carattere di obbligatorietà. in California, invece, una legge dello Stato difenderà i diritti degli alunni transgender.