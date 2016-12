foto Instagram

07:29

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha manifestato "preoccupazione" per le tensioni generate dall'uso dei droni in Pakistan. "Le Nazioni Unite - ha ricordato - hanno fortemente chiesto che le azioni di tutti questi velivoli senza pilota siano strettamente regolate e controllate in base alle leggi internazionali ed umanitarie". Il riferimento è, senza mai citarli, agli Usa, che gestiscono la maggior parte dei droni.