- L'ex primo ministro Ibrahim Boubacar Keita, 68 anni, è il nuovo presidente del Mali. La sua vittoria al ballottaggio è stata riconosciuta dal suo rivale, l'ex ministro delle Finanze, Soumaila Cissè, 63 anni. "Sono andato a salutarlo per congratularmi con lui e per augurargli buona fortuna per il Mali", ha detto Cissè.