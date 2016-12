Nigeria, strage in moschea: 56 morti

foto Ap/Lapresse Correlati Nigeria, massacro di cristiani 07:01 - Strage in una moschea a Kondunga, nel nord est della Nigeria, dove 56 fedeli sono stati uccisi da uomini armati domenica durante un agguato. Altri 26 sono stati feriti. Lo riporta la Bbc. Non è ancora chiara la matrice dell'attacco, che non è stato rivendicato da alcun gruppo. Secondo testimoni, gli autori dell'agguato indossavano divise militari che potrebbero essere state rubate durante un assalto ad una base dell'esercito nigeriano. in unaa Kondunga, nel nord est della, dove 56 fedeli sono stati uccisi da uomini armati domenica durante un agguato. Altri 26 sono stati feriti. Lo riporta la Bbc. Non è ancora chiara la matrice dell'attacco, che non è stato rivendicato da alcun gruppo. Secondo testimoni, gli autori dell'agguato indossavano divise militari che potrebbero essere state rubate durante un assalto ad una base dell'esercito nigeriano.

I sospetti ricadono, però, sui militanti islamici della setta estremista Boko Haram. Così ha fatto intendere un portavoce governativo che ha voluto mantenere l'anonimato e che ritiene possa trattarsi di un'azione di rappresaglia in risposta ai gruppi di vigilanza creati dai cittadini per aiutare l'esercito a combattere gli estremisti islamici che vogliono rovesciare il governo di Abuja e creare uno stato islamico del nord della Nigeria. Dal maggio scorso, in tre stati del nordest (Yobe, Borno e Adamawavige) il presidente Goodluck Jonathan ha proclamato lo stato emergenza e l'esercito governativo ha avviato una caccia senza tregua agli estremisti di Boko Haram.



Secondo testimoni citati dal Washington Post gli autori dell'attacco indossavano divise militari che potrebbero essere state rubate. Un escamotage al quale gli estremisti hanno fatto ricorso più volte in passato. Obiettivo dell'offensiva, spiegano i militari nigeriani, sono "tutte le basi di Boko Haram".



Dal 2009 Boko Haram - setta jihadista fondata nel 2001 con lo scopo di cacciare i cristiani dal nord della Nigeria, dove i musulmani sono la maggioranza, e di instaurarvi un regime fondato sulla rigida applicazione della sharia - ha ucciso migliaia di persone nel nord del Paese. Boko Haram, che nella locale lingua Hausa vuol dire "cultura occidentale è peccato", vanta legami con al Qaeda.



Proprio in un video ottenuto dalla France Presse il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau - oltre a smentire di essere stato ucciso durante la poderosa offensiva militare lanciata dal governo di Abuja per distruggere la setta fondamentalista islamica - ha rivendicato i recenti sanguinosi attacchi contro le forze di sicurezza nel nord-est nigeriano.