Olanda, morto il principe Friso

Olanda, valanga travolge principe

16:02

- E' morto Johan Friso di Orange Nassau, il principe d'Olanda in coma dal febbraio 2012, quando fu vittima di un incidente di sci in Austria. Lo rende noto la famiglia reale. Travolto da una valanga, Friso, che aveva 44 anni, era rimasto sepolto sotto la neve senza ossigeno per 20 minuti.