foto Afp

11:43

- Situazione tranquilla in Egitto, dove le forze di sicurezza egiziane non hanno avviato le operazioni per disperdere i sostenitori del deposto presidente Mohamed Morsi. Il blitz per sgomberare le piazze al Cairo sarebbe dovuto iniziare all'alba. Intanto il ministro degli Esteri egiziano, Nabil Fahmi, si è rivolto alla comunità internazionale invitandola ad avere fiducia nel nuovo governo che saprà "ripristinare l'ordine e rilanciare l'economia".