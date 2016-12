foto Dal Web

- Il criminale di guerra ungherese, Laszlo Csatary, per anni tra i più ricercati al mondo, è morto a 99 anni in un ospedale di Budapest. Csatari, agli arresti domiciliari in attesa del processo, è sfuggito per anni alla giustizia che lo perseguiva per "crimini contro l'umanità" compresa la deportazione nei campi di sterminio nazisti di circa 15.000 ebrei del ghetto di Kosice, in Slovacchia.