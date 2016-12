foto Ap/Lapresse

07:10

- E' arrivato sulle coste delle Filippine il ciclone Utor, il più violento in questa stagione nell'arcipelago. Al momento sono segnalate 23 persone disperse. Secondo le notizie fornite daslle autorità si tratta di pescatori usciti in mare in questo fine settimana al largo della costa est dell'isola principale, Luzon.