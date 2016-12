foto Reuters

02:00

- Un predicatore islamico estremista, Sheikh Issa Ponda, è stato arrestato a Zanzibar dalla polizia con l'accusa di essere il mandante dell'attacco con l'acido contro due ragazze britanniche, avvenuto mercoledì in Tanzania. L'uomo (sulla testa del quale la polizia aveva messo una taglia di 4mila euro), colpito da un lacrimogeno della polizia durante l'arresto, è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.