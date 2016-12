foto Reuters

00:35

- Alle primarie svoltesi in Argentina in vista del voto politico di ottobre, secondo gli exit poll ha visto il successo dell'oppositore Sergio Massa, probabile avversario del presidente Cristina Kirchner alle presidenziali del 2015. Massa è sostenuto dal Fronte Rinnovatore, cartello di opposizione al kirchnerismo. Formalmente, le primarie servono a scegliere i candidati dei partiti per le legislative, ma di fatto indicano la "temperatura politica" del Paese.