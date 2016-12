foto Ap/Lapresse

23:46

- Lo Stato islamico di Iraq e del Levante, una formazione locale di Al Qaeda, ha rivendicato l'ondata di attentati che tra sabato e domenica ha causato oltre 70 morti in Iraq, la maggior parte nelle 11 autobombe esplose a Baghdad in una zona a maggioranza sciita. "Lo Stato islamico si è mobilitato a Baghdad, nel sud e altrove per inviare un messaggio", afferma il gruppo. Che poi avverte che gli sciiti "non saranno sicuri né di notte né di giorno né mai".