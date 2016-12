foto Ap/Lapresse

21:20

- Due ispettori postali sono rimasti intossicati all'aeroporto Jfk, a New York, dopo aver aperto un pacco. Secondo quanto riporta la tv Abc, dalle prime indagini sono emerse tracce di gas nervino ma per le autorità la possibilità che si tratti realmente del gas sono molto basse. L'Fbi è sul posto per le indagini.