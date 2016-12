Norvegia, dietro il taxista il premier

19:39 - Il premier norvegese, Jens Stoltenberg, in incognito, ha fatto il tassista per un intero pomeriggio a Oslo, vestito con l'uniforme d'ordinanza, compresa la cravatta rosso fiammante. L'obiettivo del premier - che si ripresenta alle elezioni in autunno - era di raccogliere le opinioni dell'uomo della strada. E il taxi è uno dei pochi luoghi in cui si parla apertamente.

Lo racconta la Bbc online aggiungendo che le conversazioni con il premier (che non sempre è stato riconosciuto) sono state filmate e registrate e Stoltenberg ne ha pubblicato un riassunto sulla sua pagina Facebook. Serviranno così anche per la sua campagna elettorale. Stoltenberg non guidava da otto anni circa e ad un certo punto ha persino confuso l'acceleratore con il freno. Se non sarà rieletto, gli è stato chiesto, farà il tassista? "Credo che il Paese e i passeggeri dei taxi saranno serviti meglio se faccio il premier e non il tassista", ha risposto.