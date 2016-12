foto Ap/Lapresse

09:47

- Incidente mortale nella notte sull'autostrada del dipartimento dell'Aude, in Francia. Coinvolto un autobus, partito da Marsiglia e diretto a Murcia (Spagna), con 44 passeggeri a bordo. Due le vittime dello schianto e una trentina i feriti dei quali due in gravi condizioni. Sull'incidente è stata avviata un'inchiesta e l'autista dell'autobus è stato temporaneamente posto in custodia.