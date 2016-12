foto Ansa

08:04

- Arrestato con l'accusa di sovversione un dissidente cinese, Yang Lin, 45 anni, oppositore e critico del sistema del partito unico, vicino alle posizioni del premio Nobel, Liu Xiaobo. Yang Lin, accusato di "incitamento alla sovversione del potere statale", rischia ora fino a 5 anni di carcere. Per le sue posizioni politiche, l'uomo in passato aveva già trascorso oltre un anno in un campo di lavoro.