- Polizia in azione in Grecia per far fronte a una rivolta di immigrati scoppiata nel centro di Amygdaleza, creato nel 2012 non lontano da Atene. La struttura, in cui sono tenute sotto sorveglianza centinaia di persone senza permesso provenienti, per lo più, dall'Asia e in attesa di rimpatrio, è stata data parzialmente alle fiamme dai rivoltosi. La polizia è stata accusata varie volte da attivisti dei diritti umani di comportamenti brutali.