foto Ansa

21:55

- Un'autobomba è esplosa in un quartiere nel centro di Damasco causando feriti. Lo riferisce in una nota l'Osservatorio siriano dei diritti dell'uomo. "Un ordigno piazzato in una vettura è esplosa a Shaghur provocando diversi feriti, tra cui almeno tre bambini", ha detto la Ong.