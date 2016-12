foto Ap/Lapresse

18:08

- Tredici civili, tra cui sette bambini, sono morti in un bombardamento aereo su Raqqa, la città nel nord della Siria controllata dai ribelli. Il bilancio è fornito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani. L'agenzia governativa Sana, intanto, dà notizia di sei civili uccisi in due attentati degli insorti anti-regime vicino ad Aleppo e Hama.