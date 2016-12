foto Ap/Lapresse

16:39

- La salute di Nelson Mandela migliora di giorno in giorno e ora è in grado di mettersi a sedere per pochi minuti alla volta. Lo ha detto la figlia minore dell'ex presidente sudafricano alla tv di Stato Sabc. Il premio Nobel per la pace è ricoverato da due mesi in un ospedale di Pretoria per un'infezione polmonare. A fine luglio, l'ultimo comunicato della presidenza affermava che le sue condizioni erano gravi, ma che mostrava un miglioramento.