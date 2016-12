India, media: bimbo di due mesi e mezzo affetto da combustione umana spontanea

foto Ap/Lapresse 13:53 - Il mondo medico, ma anche esperti di fenomeni paranormali, stanno seguendo da qualche giorno in India il caso di Rahul, un bimbo di due mesi e mezzo nato nel Tamil Nadu (India meridionale), il cui corpo per quattro volte ha preso fuoco. Secondo "The Times of India", il caso viene ricollegato a quello indicato come combustione umana spontanea e di cui sarebbero stati segnalati circa 200 casi (presunti) negli ultimi tre secoli in tutto il mondo. - Il mondo medico, ma anche esperti di fenomeni paranormali, stanno seguendo da qualche giorno inil, unnato(India meridionale),. Secondo "The Times of India", il caso viene ricollegato a quello indicato comee di cui sarebbero stati segnalati circa 200 casi (presunti) negli ultimi tre secoli in tutto il mondo.

La prima volta che la mamma del piccolo, Rajeshwari, ha assistito incredula al fenomeno è stato nove giorni appena dopo il parto. Ricoverato in ospedale per tre giorni, il piccolo Rahul è stato trovato sano e forte, e quindi dimesso. Ma poco dopo essere rientrato a casa, il suo corpo si è nuovamente ustionato.



Dopo un terzo ed un quarto episodio dello stesso genere, i genitori hanno portato il figlioletto nel Kilpauk Medical College (KMC) di Chennai per studi più approfonditi, che per il momento non hanno fornito risposte conclusive.



Forse combustione dovuta all'emissione di gas dalla pelle - Il pediatra Narayana Babu, che ha in cura Rahul, ha dichiarato che la ragione potrebbe essere "l'emissione di un qualche gas altamente combustibile attraverso i suoi pori di cui non abbiamo ancora scoperto la natura".



Il padre: "I vicini pensano che sia opera del diavolo" - Visibilmente preoccupato è il padre del bimbo, Karnan, che ha dichiarato a The Indian Express: "Come famiglia siamo veramente preoccupati perché gli abitanti del villaggio sono impauriti e ritengono che nostro figlio sia sotto il controllo di un demonio che innesca il fuoco".