foto Ap/Lapresse

13:21

- Smantellata una rete che introduceva illegalmente immigrati cinesi in Europa e negli Stati Uniti. L'operazione ha portato all'arresto di 75 persone in Spagna e in Francia. Lo ha annunciato la polizia spagnola. "In totale sono state arrestate 51 persone in Spagna e 24 in Francia: si tratta dei principali leader di questa organizzazione attiva in Europa, con sede a Barcellona", si legge in una dichiarazione della polizia spagnola.