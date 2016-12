foto Ansa

05:52

- Una persona morta e altre due rimaste ferite a colpi di pistola: questo il bilancio di una sparatoria avvenuta in un parco di divertimenti di Tripoli, in Libia. "Una banda di fuorilegge - ha riferito un responsabile della sicurezza - ha aperto selvaggiamente il fuoco in un parco di divertimenti sulla via Omar Mokhtar a Tripoli ferendo tre persone, una delle quali gravemente: una donna, morta poco dopo il suo arrivo in ospedale".