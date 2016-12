foto Ap/Lapresse

- L'asilo temporaneo concesso da Mosca a Edward Snowden, la "talpa" del Datagate, non provocherà una nuova guerra fredda tra Russia e Stati Uniti, nonostante la "pausa di riflessione" nei rapporti tra Casa Bianca e Cremlino annunciata da Obama. Ne è convinto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. "E' chiaro - spiega - che non c'è da attendersi una guerra fredda: il dossier Snowden non incide sulle grandi linee delle relazioni" bilaterali.