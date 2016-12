foto Ansa

23:57

- "Ci dovranno uccidere tutti, non lasceremo le piazze": i Fratelli musulmani non si arrendono, e per bocca di Hassan el Prance, numero 3 del partito, fanno sapere che le manifestazioni pro-Morsi in Egitto continueranno. Per la Fratellanza, i militari "vogliono trovare una scusa per mandarci via, ma noi resteremo a Rabaa, finché non ci ridaranno Morsi e la Costituzione".