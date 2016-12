foto Ansa

22:37

- Dopo le tensioni per il caso Snowden, "con la Russia è bene prendere una pausa e ricalibrare i nostri rapporti". Così il presidente americano, Barack Obama, ha spieganto la scelta di cancellare il faccia a faccia con Vladimir Putin. "Non e' solo per la vicenda Snowden - ha precisato - e non è una decisione strettamente punitiva", perché c'erano dissensi su diverse questioni, come Siria e diritti umani.