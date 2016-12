Gazebo italiani per Buckingham Palace

- Il "Coronation Festival", che si è appena concluso, è stato organizzato all'interno del parco di Buckingham Palace per celebrare il 60° anniversario dell'incoronazione della Regina Elisabetta. Nel corso di questo evento, promosso dall'esclusiva associazione Royal Warrent Holders, aziende selezionatissime hanno potuto allestire il proprio spazio espositivo all'interno dei gazebo prodotti in Italia dall'azienda Giulio Barbieri.

Per questo prestigioso allestimento, nel quale lo stand espositivo doveva essere in assoluta armonia con il contesto reale, l'azienda Purvis Marquees che può vantare il pregio di essere fornitore ufficiale di strutture per concessione di Sua Maestà La Regina, ha scelto il gazebo Giulio Barbieri , 100% made in Italy.

"Siamo orgogliosi di supportare con i nostri prodotti un evento così importante" dichiara Giulio Barbieri, titolare dell'omonima azienda, "i nostri gazebo sono apprezzati in tutto il mondo per lo stile inconfondibile, per l'alta qualità delle materie prime impiegate e la semplicità di montaggio. Questa è la formula del successo che ci permette di essere selezionati per le celebrazioni ufficiali in tutto il mondo: di recente abbiamo ottenuto importanti commesse anche nel continente africano, da parte dell'armata Reale del Marocco e direttamente dalla presidenza del Camerun".