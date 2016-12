foto Ap/Lapresse

20:21

- Un piccolo velivolo è precipitato in Connecticut su alcune case mentre si stava avvicinando all'aeroporto. Lo riferiscono le autorità locali, sottolineando che mancano all'appello tre persone, fra cui due bambini di uno e tredici anni. I dispersi si trovavano in una delle due abitazioni che hanno preso fuoco in seguito allo schianto. L'aereo era partito dallo scalo di Teterboro, in New Jersey.