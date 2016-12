Dall'Oglio, Bonino: "Brancoliamo nel buio"

foto Ansa Correlati Sequestri, 007: cauto ottimismo su Quirico

Siria, rapito il gesuita padre Paolo Dall'Oglio 10:14 - E' ancora avvolto nel mistero il destino di padre Paolo Dall'Oglio, scomparso in Siria alla fine di luglio. Ci "sono molte voci che si accavallano, vanno verificate e a volte risulta che erano solo fumo o depistaggi - ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino -. Ci sono gruppi in guerra tra di loro" che si fanno la guerra anche a colpi "di comunicati e notizie. Brancoliamo nel buio". - E' ancora avvolto nelil destino dialla fine di luglio. Ci "sonoche si accavallano, vanno verificate e a volte risulta che erano solo fumo o depistaggi - ha detto il ministro degli Esteri,-. Ci sono gruppi in guerra tra di loro" che si fanno la guerra anche a colpi "di comunicati e notizie.".

I servizi segreti italiani che lavorano al caso avrebbero ormai la certezza che Dall'Oglio sia in mano a una filiale locale di Al Qaeda, chiamata "Emirato di Tal al Abiad" e il suo sequestro sarebbe legato all'attività che stava svolgendo in Siria. Nonostante ciò gli 007 italiani non avrebbero ancora stabilito un contatto diretto con il gruppo.



Bonino: "Per Quirico cauto ottimismo" - Quanto invece al rapimento dell'inviato de "La Stampa", il ministro ha parlato di "cauto ottimismo". "Abbiamo modo di esprimere un cauto ottimismo: è appena finito il ramadan ed è possibile aspettarsi una ripresa dei contatti, anche tra oggi e domani. Ci sono canali che si erano interrotti e che poi si sono riaperti e sembrano affidabili", ha detto infatti la Bonino, sottolineando che è anche "possibile che ci siano stati passaggi di mano" in "un'atmosfera grigia, molto variabile" che sarà possibile ricostruire solo a vicenda conclusa.