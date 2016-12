foto Twitter

08:52

- Un aereo è precipitato in fase di atterraggio all'aeroporto di Mogadiscio, capitale della Somalia. L'incidente sarebbe avvenuto vicino al compound dell'Unione africana. Secondo quanto emerso, nello schianto sarebbero rimaste uccise 4 persone. Pare che l'aereo trasportasse armi destinate alla missione "Amisom", il contingente di peacekeeping dispiegato in Somalia dal 2007 dall'Unione africana in accordo con l'Onu.