foto Ap/Lapresse

07:33

- Almeno nove persone sono state uccise in un attacco armato in una moschea a Quetta, in Pakistan. E' il secondo attentato in due giorni nella città. Lo si apprende da fonti sanitarie. Un gruppo di uomini ha sparato sulla folla di fedeli in preghiera per la festa musulmana di Eid al Fitr nell'area di Bypass Road. Oltre 20 persone sono rimaste ferite.