Pakistan, evacuato il consolato Usa di Lahore

Terrorismo: ambasciate Usa ancora chiuse<br>"E' la minaccia più seria dall'11 settembre" 06:05 - Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato di avere ordinato l'evacuazione di tutto lo staff non strettamente necessario dal consolato di Lahore, in Pakistan, a seguito di minacce terroristiche. La decisione è stata presa a seguito di "credibili notizie di minacce specifiche contro il consolato Usa di Lahore", ha riferito un alto funzionario in una nota. - Ilha annunciato di avere ordinato l'di tutto lo staff non strettamente necessario dal, in, a seguito di. La decisione è stata presa a seguito di "specifiche contro il consolato Usa di Lahore", ha riferito un alto funzionario in una nota.

Il dipartimento di Stato ha anche invitato i cittadini statunitensi a non recarsi in Pakistan. "Diversi gruppi di terroristi del posto e di altri Paesi costituiscono un potenziale pericolo per i cittadini americani in tutto il Pakistan", si legge nella nota diffusa dal Dipartimento di Stato.



L'evacuazione fa seguito alla chiusura di 21 ambasciate statunitensi e all'evacuazione di quella nello Yemen.



Arrestati in Arabia Saudita due membri di Al Qaeda - Due presunti membri di Al Qaeda che potrebbero essere coinvolti nelle minacce contro le ambasciate occidentali in Medio Oriente, sono stati arrestati in Arabia Saudita. Lo ha annunciato il ministero degli Interni a Ryad. "I due sospetti potrebbero essere implicati nelle minacce contro le ambasciate occidentali nella regione'', ha dichiarato il portavoce del ministro saudita, il generale Mansour Turki.



Citato dall'agenzia ufficiale Spa, ha precisato che i due uomini, rispettivamente originari dello Yemen e del Ciad, intrattenevano contatti con il braccio yemenita della rete estremista di Al Qaeda nella penisola arabica (Aqpa). Il ciadiano, già espulso dall' Arabia Saudita, è riuscito a rientrarvi con un passaporto di un altro Paese.