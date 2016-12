foto Ap/Lapresse

00:49

- Commozione in Guatemala dopo che le autorità hanno scoperto l'esistenza di una banda che rubava bambini di pochi mesi negli ospedali per venderli all'estero, attraverso adozioni illegali, o in vista di trapianti di organi: fra gli accusati anche un magistrato, e vari avvocati. La banda avrebbe sottratto almeno 22 bambini provenienti da famiglie povere in diverse strutture sanitarie pubbliche, sopratutto nelle zone meno ricche del Paese.